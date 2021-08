Ator de ‘Chiquititas’ fala pela primeira vez após ficar desaparecido por 10 dias; assista

Daniel Morozetti não entrou em detalhes sobre o que aconteceu, mas disse que está bem

Reprodução/ SBT/25.08.2021 Daniel Morozetti participou da novela 'Chiquititas', do SBT



O ator Daniel Morozetti, de 39 anos, que participou da recente versão da novela “Chiquititas”, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após passar cerca de 10 dias desaparecido. O artista não entrou em detalhes sobre o que aconteceu, mas disse que vai explicar futuramente. “Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estou passando aqui para agradecer de coração o carinho de todos vocês. Obrigado! Quero dizer que está tudo bem e no melhor momento a gente conversa, a gente se fala. Obrigado, beijo”, falou no vídeo postado na noite de terça-feira, 24, no Instagram. Os atores Day Mesquita, Julio Machado, Camila Camargo e Lilian Blanc deixaram comentários no post celebrando que o ator está bem. O intérprete de Rui na novela infantil do SBT teria desaparecido no último dia 11 de agosto e artistas fizeram uma campanha nas redes sociais para encontrá-lo. Na última sexta-feira, 20, a atriz Luciana Canton, amiga de Daniel, informou nas redes sociais que ele havia aparecido: “Gente, tive a confirmação hoje de um familiar que o Daniel Morozetti foi finalmente encontrado. Alívio e alegria. O importante é que agora foi finalmente confirmado pela família: Daniel foi encontrado. Viva”.