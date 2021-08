MC Poze faz ameaças após post de Camilla de Lucas sobre gravidez: ‘Se prepara’

Comentário da ex-BBB foi visto por seguidores como uma indireta ao funkeiro, que será pai pela terceira vez aos 20 anos; influenciadora negou e procurou o cantor para esclarecer o assunto

Reprodução/Instagram/mcpozedorodo/camilladelucas/24.08.2021 Camilla de Lucas negou que fez post sobre gravidez por causa de MC Poze



O cantor MC Poze não gostou das piadas após anunciar que será pai novamente. O que chamou a atenção dos seguidores é que o funkeiro terá seu terceiro filho aos 20 anos com a namorada, Vivianne Noronha, de 17 anos. O assunto dominou as redes sociais na última segunda-feira, 23, e ele chegou a desativar sua conta no Twitter. “Estou feliz para caralh*. Energia negativa nesse Twitter, vai para bem longe da minha família”, postou nos stories do Instagram. Nesta terça-feira, 24, o assunto voltou à tona após a influenciadora digital Camilla de Lucas fazer um post que os seguidores entenderam como uma indireta a Poze e Vivianne. “Eu com 26 anos ainda tenho medo de engravidar na adolescência. E vocês?”, escreveu a ex-participante do “BBB 21” em um post no Twitter que posteriormente foi apagado. “Antigamente eu queria ter 3 filhos com 25 anos. Hoje com 26 penso em ter 1 só com 30. E olhe lá…”, acrescentou em outra publicação.

Com a repercussão, Poze decidiu se pronunciar no Instagram. “Vou falar diretamente aqui para não ter que repetir de novo. Não é que eu dou ideia para o que os outros falam, lá no Twitter fizeram várias gracinhas e a primeira coisa que eu fiz foi desativar [minha conta]. No Instagram, tem vagabundo aí, gente pensando que é ‘artista’ fazendo gracinha”, afirmou. “Se me pegar puto e bolado, coisa que eu não estou, estou mó paz, segura e se prepara. Rapaziada que estava no ‘BBB’ e está fazendo gracinha, cuidado. Na hora que eu virar o jogo para putão, você vai escutar poucas e boas. Se prepara”, acrescentou o cantor, sem citar o nome de Camilla de Lucas. No Twitter, a influenciadora negou que seu post teve relação com a paternidade de Poze e compartilhou um print de uma conversa que teve com o namorado, Mateus Ricardo. “Eu fiz um post falando sobre mim, de uma conversa que tive com meu namorado e as pessoas estão vinculando ao Poze e a esposa grávida. Parem de propagar notícias falsas e inverdades! Eu mandei mensagem para ele e para esposa pra explicar o caos que a internet causa. Gente, já chega”.