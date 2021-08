Rock In Rio 2022 anuncia segundo dia do festival com Post Malone e Alok

Marshmello e Jason Derulo completam a lista de atrações da segunda noite do festival, que acontecerá em 3 de setembro de 2022

Reprodução/Instagram/postmalone Post Malone será o headliner do segundo dia do festival



A organização do Rock In Rio anunciou os artistas que se apresentarão na segunda noite da edição de 2022 do festival. A principal atração é o rapper Post Malone, dono de hits como “Rockstar”, “Psycho” e “Circles”. Além dele, foram confirmados o DJ Marshmello, o cantor Jason Derulo e o brasileiro Alok. As apresentações acontecerão no dia 3 de setembro de 2022. O anúncio foi feito pela organização do festival na noite desta terça-feira, 24. Com isso, o Rock In Rio 2022 já tem dois dias confirmados, uma vez que o “dia do metal” já havia sido anunciado, com Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura. O terceiro dia do festival também já está praticamente anunciado, com Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, restando apenas uma vaga a ser divulgada. Ivete Sangalo também foi confirmada no último dia do festival.