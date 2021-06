Ator de ‘Friends’ relata luta contra câncer de próstata em estágio avançado

James Michael Tyler, intérprete de Gunther, também falou porque decidiu não participar presencialmente do especial da HBO Max sobre a sitcom

Reprodução/Today/NBC/21.06.2021 James Michael Tyler interpretou Gunther na série 'Friends'



O ator James Michael Tyler, que ficou conhecido por viver Gunther – o sarcástico atendente do Central Park na série “Friends”, falou nesta segunda-feira, 21, sobre a luta que vem enfrentando contra um câncer de próstata que foi diagnosticado em 2018. Em entrevista ao programa americano “Today”, o artista contou que quando descobriu o câncer ele já estava em um estágio avançado e, com isso, a doença se espalhou para os ossos. “Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. Está no estágio 4 agora”, comentou o artista. A doença se agravou durante a pandemia e acabou atingindo a coluna de James, que ficou com o corpo paralisado da cintura para baixo. Por conta do câncer, o intérprete de Gunther não participou presencialmente do especial “Friends: A Reunião”, da HBO Max, que reuniu o elenco da famosa sitcom anos após término da série.

James, no entanto, não ficou de fora do especial e participou por meio de uma chamada de vídeo: “Eu queria fazer parte disso e, inicialmente, eu iria estar no palco com eles [os atores da série] para participar de todas as festividades. Fiquei muito feliz de ser incluído, mas foi minha decisão não fazer parte disso pessoalmente basicamente porque eu não queria gerar um climão [por estar com câncer]”. O ator disse que os produtores de “Friends” estão cientes há muito tempo da gravidade do seu diagnóstico e David Schwimmer, ator que interpretou Ross na série, mandou mensagem para ele no Instagram. James está atualmente fazendo um tratamento de quimioterapia e aproveitou a entrevista para fazer um alerta sobre a importância de um diagnóstico precoce do câncer. “Minha meta no ano passado era comemorar meu aniversário de 59 anos. Eu fiz isso. Agora, meu objetivo é ajudar pelo menos a salvar uma vida”, disse o ator que espera que sua história sirva de alerta.