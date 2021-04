Reunião de ‘Friends’ terá participação especial de famoso astro da música; saiba quem

HBO convidou um dos cantores mais populares do momento para aumentar o interesse na produção

Divulgação/19.04.2021 Justin Bieber gravou uma participação no especial de 'Friends' da HBO Max



O especial da HBO que vai reunir o elenco da série “Friends” está sendo muito aguardado pelos fãs e uma das novidades dessa reunião é uma participação especial. Considerado umas das maiores estrelas pop da atualidade, o cantor Justin Bieber gravou com o elenco da série vestindo a famosa fantasia de “Spudnik”, usada pelo personagem Ross Geller (David Schwimmer) na 8ª temporada. Segundo divulgado pelo The Sun, a participação do artista é uma estratégia da plataforma de streaming HBO Max, que chega ao Brasil em junho deste ano, para aumentar o interesse e a expectativa para esse especial – que teve sua gravação adiada diversas vezes devido à pandemia. Bieber é fã da sitcom americana, mesmo tendo apenas 10 anos quando a última das 10 temporadas foi ao ar, em 2004.

O cantor ficou honrado por ser envolvido nesse projeto e não se importou em usar a cômica fantasia de Ross. “Foi tudo conduzido como uma operação militar para manter os detalhes sob sigilo”, informou uma fonte, cujo nome não foi revelado, ao The Sun. No episódio “The One With The Halloween Party” (“Aquele com a Festa de Halloween”, em português), o paleontólogo aparece na festa vestido de batata e com um capacete de antenas de TV na cabeça, sendo que seu intuito era parecer com o satélite russo Sputnik. No mesmo episódio, Chandler (Matthew Perry) usa uma fantasia de coelho cor-de-rosa e Phoebe (Lisa Kudrow) de Supergirl, ambas ficaram marcadas para os fãs da série. Jennifer Aniston, Courteney Cox e Matt LeBlanc também estarão no especial que ainda não teve sua data de lançamento divulgada.