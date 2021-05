Saiba tudo sobre a HBO Max, plataforma de streaming que chega dia 29 de junho ao Brasil

Plataforma de streaming terá duas opções de preços e catálogo contará com produções originais, clássicos do cinema e filmes da Warner Bros. recém lançados nos cinemas

Divulgação/HBO Max/26.05.2021 'Friends: The Reunion' é uma das principais produções originais da HBO Max



Mais uma plataforma de streaming está chegando ao Brasil e, pelo conteúdo que será oferecido, a HBO Max deve conquistar muitos assinantes. O serviço estará disponível no próximo dia 29 de junho com um conteúdo variado, algumas opções de planos e ofertas e funcionalidades que prometem melhorar a experiência dos usuários. Uma das principais curiosidades era sobre quanto esse serviço iria custar e nesta quarta-feira, 26, foram divulgadas duas opções de planos. O Multitelas permitirá o acesso a três telas simultâneas, mas será possível criar até cinco perfis personalizados, fora que também será possível fazer downloads de conteúdo em alta resolução para assistir off-line. O valor desse plano será de R$ 28,00 por mês. Já o Mobile dará acesso ao mesmo conteúdo que o outro plano e também terá a opção de downloads, mas seu diferencial é que ele foi pensado para quem quer usar a plataforma apenas em smartphones e tablets com uma qualidade de imagem otimizada. Esse plano custará R$ 19,97 e é o único do estilo no Brasil atualmente. Também será possível fazer um teste grátis por sete dias para conhecer o serviço.

O que terá no catálogo?

Assim como suas principais concorrentes, a HBO Max aposta em um conteúdo para toda família que vai de títulos originais a séries e filmes já consagrados pelo público. Uma das promessas mais empolgantes é que a plataforma vai disponibilizar sem nenhum custo adicional os filmes da Warner Bros. 35 dias após eles serem lançamentos nos cinemas. Entre os longas de destaque estão: “Em Um Bairro em Nova York” (“In The Heights”), musical de Lin-Manuel Miranda, mesmo criador de “Hamilton”; “Space Jam: Um Novo Legado”, remake estrelado pelo astro do basquete LeBron James; “Esquadrão Suicida”, com direção de James Gunn e estrelado por Margot Robbie e John Cena; e “Dune”, ficção científica com Timothée Chalamet e Zendaya. Outros destaques do catálogo são filmes lançados recentemente no cinema, como “Tom & Jerry”, “Mortal Kombat”, “Godzilla vs. Kong” e o indicado ao Oscar “Judas e o Messias Negro”.

O serviço de streaming vai oferecer ainda conteúdos exclusivos sob a marca Max Originals, sendo um dos maiores destaques o especial “Friends: The Reunion”, que marca o reencontro dos protagonistas da série para relembrar os momentos marcantes da sitcom que parou de ser produzida há 17 anos, mas ainda soma inúmeros fãs. Outras novidades são: “The Flight Attendant”, comédia dramática com Kaley Cuoco; “Genera+ion”, série de drama juvenil com Justice Smith; “Raised by Wolves”, ficção científica produzida por Ridley Scott; “Nicki Minaj”, série documental sobre a cantora; “Selena + Chef”, programa culinário com Selena Gomez; e o concurso de dança “Legendary”. Além disso, haverá um novo capítulo de “Sex and The City” e a refilmagem de “Gossip Girl”. Produções locais também terão espaço na plataforma. Pabllo Vittar e Luísa Sonza, por exemplo, comandam o reality “Pop Divas”, já Giovanna Ewbank vai apresentar o programa de astrologia chamado “Jornada Astral”.

No catálogo, também será possível encontrar grandes sucessos de bilheteria como a franquia “Harry Potter” e as trilogias de “O Senhor dos Anéis” e “Matrix”. Clássicos do cinema como “O Mágico de Oz”, “Asablanca” e “Cantando na Chuva” são outros destaques do serviço. Os fãs da DC poderão assistir “Liga da Justiça de Zack Snyder”, “Mulher-Maravilha 1984”, “Coringa” e “Superman & Lois”, “Doom Patrol”. Já as crianças vão se entreter com a turma do Looney Tunes e desenhos do Cartoon Network, incluindo “Hora Da Aventura: Terras Distantes”, “Os Jovens Titãs em Ação”, “Scooby Doo”, “Patrulha Canina”, “O Livro dos Sustos de Frankelda”, “O Incrível Mundo De Gumball”, “Ben 10”, “As Meninas Superpoderosas”. Os assinantes que gostam de esportes também poderão acompanhar ainda este ano as partidas de futebol da UEFA Champions League.