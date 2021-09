Ator de ‘Sex and the city’, Willie Garson morre aos 57 anos

Ator interpretou o agente de talentos Stanford Blatch de 1998 a 2004

Divulgação Rumores apontam que o ator faleceu devido a um câncer no pâncreas



O ator Willie Garson, que interpretou o agente de talentos Stanford Blatch nos filmes da franquia ‘Sex and the city’, faleceu aos 57 anos. A notícia foi divulgada pela revista ‘Variety’ nesta terça-feira, 21. A causa da morte não foi informada pela família, mas especula-se que tenha sido câncer no pâncreas. Seu filho, Nathen Garson, confirmou o falecimento do pai nas redes sociais. Seu último trabalho foi no filme ‘Magic Camp’, da Disney, lançado em 2020. Na televisão participou de diversas produções como White Collar, Two and a Half Men, Scandal, Supergirl e a última Magnum P.I., em 2019.