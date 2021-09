‘A Fazenda 13’: Nego do Borel, Liziane, Solange Gomes e Érika estão na 1ª roça

Nesta quarta-feira, peões ainda disputam Prova do Fazendeiro para se livrar a votação; Nego do Borel foi vetado da atividade

Reprodução/ Record TV Primeira roça é formada em A Fazenda 13



‘A Fazenda 13’ já tem sua primeira formação de roça. Na noite desta terça-feira, 21, os peões começaram o jogo e protagonizaram algumas discussões e alfinetadas para justificar seus votos. O primeiro a ir para a roça foi o cantor Nego do Borel, escolhido pelo Fazendeiro Gui Araújo. Pela casa, Dayane e Liziane empataram com 4 votos cada e o Fazendeiro precisou desempatar, mandando Liziane. A modelo pôde puxar uma pessoa da baia e escolheu Solange Gomes. Para o quarto banquinho da roça, a dinâmica do ‘Resta Um’ terminou com Erika. Para a prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 22, que define quem se livra da votação, estarão Liziane, Solange e Erika Schneider.