Ingressos para o Rock in Rio esgotam em menos de 2 horas e geram revolta na internet

Longa fila de espera e problemas de conexão irritaram os fãs que tentaram adquirir o Rock in Rio Card

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Rock in Rio 2022 acontece em setembro



O Rock in Rio 2022 nem começou e já bateu um recorde: a venda de ingressos mais rápida das edições. As vendas online abriram às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira, 21, e em menos de duas horas se esgotaram. Nesse primeiro lote, era possível adquirir um ingresso (Card) genérico, para qualquer dia do festival. Posteriormente, quem comprou essas entradas poderá escolher o dia que deseja utilizar. O preço variou de R$ 545 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada). No início de 2022, depois de anunciar todo o line-up, acontece a segunda remessa dos ingressos. Mas nem tudo ficará para a história como algo positivo. A longa fila de espera virtual e os problemas de conexão no site deixaram os fãs irritados. No Twitter, muitos reclamaram de não conseguir acesso às entradas.

início de um sonho no rock in rio // deu tudo errado pic.twitter.com/BaCBSOmYEP — 𝖆𝖘𝖘𝖎𝖘𝖙𝖆𝖒 𝖋𝖑𝖊𝖆𝖇𝖆𝖌 (@mriasemclra) September 21, 2021

1 hora e 30 minutos esperando na fila, pra abrir pra compra e quando eu clico em finalizar, diz que esgotou 🤡 EU SOU UMA PIADA PRA VOCÊ ROCK IN RIO? pic.twitter.com/woFGeqLGDi — Jéssica Dahan (@JDahan_) September 21, 2021