Ator Jared Leto é acusado de crimes sexuais por quatro mulheres, diz documentário

Produção da BBC exibida nesta quarta-feira (29) reúne relatos de dez mulheres; procurado, o também cantor não respondeu às acusações

Jared Leto é acusado de crimes sexuais por quatro mulheres, segundo o documentário “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, lançado pela BBC e exibido nesta quarta-feira (29). De acordo com a produção, os casos teriam ocorrido entre 2002 e 2016, quando as denunciantes eram adolescentes.

O documentário afirma que a emissora reuniu documentos, mensagens, fotografias e depoimentos para corroborar parte dos relatos. Procurado pela BBC, o ator e cantor não respondeu às acusações.

O documentário traz o depoimento de dez mulheres, das quais nove falam publicamente sobre o assunto pela primeira vez. Quatro delas relatam situações que, segundo a produção, podem configurar crimes sexuais.

Uma das denunciantes, identificada pelo nome fictício Isabel, afirma que sofreu abuso sexual aos 17 anos, em 2002, durante um encontro com Leto em um motel de Las Vegas. Segundo o relato, o ator a chamou para o banheiro do quarto enquanto tomava banho e a obrigou a praticar um ato sexual. Ela diz que conseguiu deixar o local em seguida e que só depois descobriu que Leto tinha mais de 30 anos na época.

Outra mulher, chamada de Alex, afirma que conheceu Leto em Londres, em 2013, quando tinha 19 anos. Ela conta que, após ser levada por um assistente do artista a um quarto de hotel, encontrou o ator sozinho no local. Segundo o depoimento, ao dizer que pretendia dormir em uma cadeira até conseguir voltar para casa, ouviu repetidas ameaças de violência sexual e decidiu deixar o quarto.

A terceira denunciante, identificada como Clara, afirma que teve relações sexuais com Leto quando tinha 17 anos e ele, 34, na Califórnia. Segundo ela, antes do encontro, os dois conversaram sobre a idade de consentimento no estado, que é de 18 anos, mas o ator teria minimizado o assunto.

Pela legislação da Califórnia, um adulto pode responder criminalmente por manter relações sexuais com uma pessoa abaixo da idade de consentimento.

A quarta mulher, chamada de Etta, afirma que conheceu Leto aos 16 anos em uma agência de modelos, em Los Angeles. Segundo seu relato, o ator passou a fazer ligações telefônicas de conteúdo sexual, nas quais fazia perguntas explícitas e, em pelo menos uma ocasião, sugeriu que os dois mantivessem relações sexuais.

Ela também afirma que, em 2016, recebeu um acordo de confidencialidade (NDA) para impedir que falasse sobre a relação entre os dois. O documento foi obtido pela BBC, mas, segundo Etta, ela se recusou a assiná-lo.

Mais quatro acusações

Além dessas quatro acusações, outras quatro mulheres disseram ao documentário que também receberam ligações de teor sexual atribuídas a Leto quando eram mais jovens. Outra mulher relatou que, aos 14 anos, foi levada aos bastidores de um festival de música após o ator fazer um comentário de cunho sexual sobre seu corpo durante uma sessão de autógrafos. Segundo ela, sua mãe confrontou Leto, mas ele repetiu a declaração.

A BBC afirma que corroborou diversos relatos por meio de familiares e amigos das denunciantes, além de fotografias, mensagens e outros documentos obtidos durante a investigação.

Dois ex-integrantes da equipe do Thirty Seconds to Mars também relataram à produção que havia desconforto entre funcionários com a forma como Leto interagia com garotas adolescentes, incluindo convites para bastidores, camarins e imóveis utilizados pela banda.

Segundo o documentário, todas as mulheres afirmam ter conhecido Leto entre 2002 e 2016, período em que ele tinha entre 30 e pouco mais de 40 anos. Atualmente, o artista tem 54 anos.

As acusações contra Leto já haviam sido divulgadas anteriormente. No ano passado, nove mulheres o acusaram de conduta sexual imprópria em uma reportagem da revista Air Mail. Na ocasião, o ator negou todas as acusações.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Clube de Compras Dallas, Jared Leto também é vocalista da banda Thirty Seconds to Mars e atuou em produções como Clube da Luta, Blade Runner 2049, Esquadrão Suicida e Mestres do Universo.