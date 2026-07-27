Quem é Indi Lunar, mãe do segundo filho de Fred Bruno

Ingrid Lunardi, mais conhecida como Indi Lunar, é a mãe do segundo filho do apresentador Fred Bruno. Ele anunciou que será pai pela segunda vez no domingo (26). “Há 5 anos descobri a minha melhor versão quando me tornei pai do Cris e estou muito feliz em viver isso outra vez!”, escreveu em um post no Instagram.

Indi tem 30 anos e é natural do Espírito Santo, ela já atuou como assessora parlamentar sendo chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (União-ES) na Câmara dos Deputados em Brasília.

No vídeo publicado pelo apresentador, ele diz que Indi é “bem reservada” e que vai contiuar sendo. “Ela não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem a vida pública nem nada e obviamente que esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, disse Fred.

Ele explicou ainda que o chá revelação foi feito no domingo e que eles acharam o momento “bonito demais” para não compartilhar. “Meu maior desejo é que o baby siga cercado de amor e que a mamãe Indi possa viver essa gestação com toda a tranquilidade que merece!”, finalizou.

O perfil de Indi nas redes sociais é focado em momentos com a família e amigos em viagens e passeios. Em sua biografia no Instagram, está escrito. “Fisicamente habitamos um espaço, mas, sentimentalmente somos habitados por memórias. O que a memória ama, fica eterno. Aqui, um espaço de memórias”, descreve Indi sobre seu perfil.