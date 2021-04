Premiado no BAFTA, ‘Nomadland’ pode ser um dos grandes destaques do Oscar 2021

Filme de Chloé Zhao venceu em 4 categorias na premiação britânica e tem 6 indicações ao Oscar

Divulgação/12.04.2021 Frances McDormand protagoniza o filme 'Nomadland'



O filme “Nomadland” foi o grande destaque do BAFTA 2021, premiação da Academia Britânica das Artes Cinematográficas e da Televisão, que aconteceu no último domingo, 11. O longa dirigido pela chinesa Chloé Zhao venceu em quatro categorias, sendo elas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Frances McDormand) e Melhor Fotografia. A trama de “Nomadland” acompanha uma mulher que, na casa dos 60 anos, decide viver como uma nômade moderna e parte em uma viagem pelo Oeste americano. O que a motiva a lagar tudo e tentar algo novo é o fato de ter perdido tudo na Grande Recessão.

O BAFTA dá indícios de que o filme é um dos favoritos do Oscar 2021, maior premiação do cinema mundial. “Mank”, filme de David Fincher, ainda tem uma ligeira vantagem por ter sido indicado a 10 categorias, mas “Nomadland” divide o segundo lugar com “Meu Pai”, “Judas e o Messias Negro”, “Minari”, “O Som do Silêncio” e “Os 7 de Chicago”, todos tiveram seis indicações cada. Pela primeira vez na história do Oscar, duas mulheres disputaram a estatueta na categoria Melhor Direção. Chloé Zhao concorre por “Nomadland” e Emerald Fennell por “Bela Vingança”. Além dessa categoria, o grande destaque do BAFTA pode levar o prêmio de Melhor Filme, Melhor Atriz (Frances McDormand), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. O Oscar 2021 acontece no próximo dia 25 de abril.