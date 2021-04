Harrison Ford, Brad Pitt e Zendaya irão apresentar o Oscar 2021; veja lista completa

Lista foi anunciada nesta segunda-feira, 12, e conta com nomes importantes da indústria; cerimônia acontece no dia 25 de abril

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Bong Joon Ho, vencedor do Oscar de 2020 por ‘Parasita’, será um dos apresentadores



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira, 12, a lista de apresentadores da 93ª cerimônia do Oscar, que acontecerá na noite do dia 25 de abril. Os nomes foram divulgados pela Academia nas redes sociais e misturam grandes nomes da indústria com os vencedores dos principais prêmios da edição anterior. Dentre os destaques, estão os atores Harrison Ford, Brad Pitt e Joaquin Phoenix, as atrizes Angela Bassett, Hale Berry e Zendaya e o diretor Bong Joon Ho, vencedor do Oscar em 2020 por ‘Parasita’. Por conta da pandemia de Covid-19, a cerimônia foi adiada para abril, mas será realizada presencialmente. Além do tradicional Dolby Threatre, a Union Station, em Los Angeles, será utilizada como sede de parte da cerimônia.

Confira a lista de apresentadores anunciados pela Academia:

Angela Bassett;

Halle Berry;

Bong Joon Ho;

Don Cheadle;

Bryan Cranston;

Laura Dern;

Harrison Ford;

Regina King;

Marlee Matlin;

Rita Moreno;

Joaquin Phoenix;

Brad Pitt;

Reese Witherspoon;

Renée Zellweger;

Zendaya.

Um dos favoritos ao prêmio de Melhor Filme, ‘Nomadland‘ foi o grande vencedor do BAFTA, o oscar brîtânico. Dirigido pela chinesa Chloé Zhao venceu em quatro categorias, sendo elas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Frances McDormand) e Melhor Fotografia. O filme com mais indicações na premiação é ‘Mank‘ concorre em 10 categorias. ‘Judas e o Messias Negro‘, ‘Os sete de Chicago‘, ‘Minari‘ e ‘Som do Silêncio‘ receberam seis indicações, assim como o próprio ‘Nomadland’. Na categoria de Melhor Animação, o favorito é ‘Soul‘, da Pixar, que foi premiado no BAFTA e no Globo de Ouro.