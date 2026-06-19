Atriz Anne Hathaway anuncia terceira gravidez
A atriz Anne Hathaway, de 43 anos, anunciou nesta sexta-feira (19) que está grávida de seu terceiro filho com o marido, Adam Shulman, de 45.
Usando a música “Baby, I’m Yours”, de Barbara Lewis, como trilha sonora, a vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme “Os Miseráveis”, revelou a barriguinha em vídeo celebrando a gestação no Instagram.
“Baby, sou sua”, escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, Anne recebeu parabenizações de famosos como Donatella Versace, Mindy Kalin, Lily Collins e Larissa Manoela.
Casados desde 2012, Anne e Shulman têm dois outros filhos: Jonathan, 10, e Jack, 6. O casal já trabalhou junto em Uma Canção, de 2014, estrelado pela atriz e produzido pelo marido.