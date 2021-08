Atriz Carla Daniel faz homenagem a namorado encontrado morto em parque: ‘Coração partido’

Segundo a polícia, investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte de Sérgio Stamile

Reprodução/ Instagram @carladaniel Carla Daniel ao lado do namorado, Sérgio Stamile, encontrado morto no Rio de Janeiro



A atriz Carla Daniel se despediu em suas redes sociais de seu namorado, Sérgio Stamile, encontrado morto nesta terça-feira, 10, no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Rio de Janeiro. Em uma postagem no Instagram, a artista lamentou a partida precoce do namorado e o agradeceu pela forma como os dois se relacionavam. “Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido! Queria tanto mais juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre meu grande amor e todo seu enorme coração que você me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma”, escreveu.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, policias foram acionados após um corpo ser encontrado no Parque. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram chamados, fizeram a perícia no local e removeram o corpo para o IML. “As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte do homem, cujo corpo foi encontrado no Parque Garota de Ipanema. Diligências seguem em busca de testemunhas e outras informações que possam auxiliar a esclarecer o caso”, informou a Polícia Civil. Nenhuma informação sobre como ocorreu a morte foi divulgada.