Fátima Bernardes faz sucesso ao aparecer vestida de cachorro-quente no ‘Encontro’

Apresentadora viralizou nas redes sociais ao usar fantasia do ‘The Masked Singer Brasil’ no programa

Reprodução/Globo/11.08.2021 Fátima Bernardes apareceu vestida de cachorro-quente no 'Encontro'



A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao aparecer vestida de cachorro-quente no “Encontro” desta quarta-feira, 11. O programa começou com a jornalista dançando Mineirinho, de Alexandre Pires, com a fantasia usada por Sidney Magal no reality show “The Masked Singer Brasil”. Ao tirar a parte de cima da roupa de cachorro-quente, a apresentadora demonstrou seu alívio: “Socorro! Muito obrigada! Bom dia, Magal, estou sem voz”. O intérprete de Sandra Rosa Madalena, primeiro eliminado da nova atração da Globo, disse que sofreu muito mais horas que Fátima usando a fantasia de cachorro-quente.

Quando se livrou de parte da roupa, a apresentadora brincou: “Magal, que bom que você me desmascarou. Não dá para sentar com essa roupa. A saia de batatas está caindo, porque Magal é um pouquinho maior do que eu”. Nas redes sociais, Fátima fez sucesso foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “A Fátima Bernardes de Dogão do The Masked Singer, ela e Namaria seguem entregando tudo pelo entretenimento das manhãs na TV”, escreveu um seguidor. “Morar no Brasil é ligar a TV de manhã cedo e ver a apresentadora Fátima Bernardes vestida de cachorro-quente”, comentou outro. “A Fátima Bernardes fantasiada de dogão me parece ser a única forma de salvar o Brasil da situação atual”, acrescentou mais um.

A Fátima Bernardes fantasiada de Dogão me parece ser a única forma de salvar o Brasil da situação atual #Encontro https://t.co/edzv4IiVSr — Thiago Sarkis (@thisarkis) August 11, 2021

Eu te amo Fátima Bernardes vestida de hot dog, eu te amo ❤️🥺 #Encontro pic.twitter.com/CoMLVXtN1n — Vicent 👻 (@itolitins) August 11, 2021

as manhãs da Globo cada vez mais extraordinária, hoje temos Fátima Bernardes vestida de dogão pic.twitter.com/rD7mj8BTAq — aline (@Flopscomenta) August 11, 2021

morar no brasil é ligar a tv de manhã cedo e ver a apresentadora fatima bernardes vestida de cachorro quente pic.twitter.com/jv4vLTB2G5 — vitu (@stanaribei) August 11, 2021