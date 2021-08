Luísa Sonza fica desconfortável de falar ao vivo dos ataques virtuais que sofreu

‘Ainda não sei lidar’ com essa situação, disse a cantora durante sua participação no ‘Encontro’

A cantora Luísa Sonza ficou desconfortável ao falar sobre os frequentes ataques virtuais que sofre nas redes sociais. Durante participação no “Encontro” desta quarta-feira, 11, a artista falou que sempre foi criticada, mas isso se intensificou quando anunciou o fim do seu casamento com Whindersson Nunes. “O caráter é sempre colocado em dúvida, principalmente o da mulher. Sempre senti isso, mas, obviamente depois do ano passado, da minha separação, as coisas se intensificaram”, falou a cantora de 23 anos. “Não tenho palavras e ainda não sei lidar muito bem com essa situação para falar a verdade. Eu não sei conversar sobre isso e dialogar de maneira madura [sobre esse assunto], ainda mais falando para o Brasil inteiro.”

Luísa disse que não entende de onde vem tanto ódio. “É uma agressividade injustificável que foge um pouco da realidade. Não considero que tenha sido simplesmente um hater apenas de internet, eu não podia e ainda não posso andar na rua que sou atacada”, comentou. Segundo a artista, o álbum “Doce 22” tem ajudado a mudar a percepção das pessoas sobre ela. Por causa dos ataques virtuais, Luísa chegou a ficar mais de um mês longe das redes sociais. “Foi uma fuga porque eu me vi sem saída.” A cantora disse que nesse período ela viajou, mas não voltou se sentindo renovada porque há sequelas de todos esses ataques que sofreu. Luísa contou que sua equipe chegou a encontrá-la no chão do seu quarto em posição fetal: “Eu já estava na minha última… graças a Deus eu tenho uma equipe que me ajuda e me levou ao psiquiatra, me deu remédio, suporte, tudo que precisava”.