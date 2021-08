Taís Araujo se desculpa após gafe no ‘The Masked Singer Brasil’ sobre Fernanda Souza e Thiaguinho

Atriz comentou nas redes sociais que ainda não superou a separação do casal

Reprodução/Globo/11.08.2021 Taís se desculpou pelo comentário durante o programa



Na estreia do novo programa musical da Globo, “The Masked Singer Brasil”, a atriz Taís Araujo arrancou risadas dos jurados e do público ao cometer uma gafe. Um dos participantes, antes de revelar sua identidade, disse ser ‘loucamente apaixonada pelo Thiaguinho‘ e na mesma hora, Taís gritou “Fernanda Souza“. Todos riram da fala descontraída da atriz, que lembrou da colega de profissão que foi casada com o músico, mas os dois se separaram em 2019. Imediatamente, Taís disse que estava envergonhada pelo que falou e, por meio de sua conta oficial no Twitter nesta quarta-feira, 11, pediu desculpas aos dois e afirmou que eles estão bem resolvidos com a situação, e que foi ela que não aceitou bem o término.

“Queria deixar aqui minhas desculpas tão publicas e sinceras pela gafe de ontem pra Fê Souza e pro Thiaguinho, que eu amo. E dizer que apesar deles estarem super bem resolvidos, parece que quem não superou essa separação até hoje fui eu, né?”, escreveu a atriz. Nos comentários, fãs e outras celebridades comentaram com risadas e afirmando que ela não precisava se desculpar, já que ninguém superou a separação dos dois. Fernanda e Thiaguinho estiveram juntos de 2015 a 2019 e continuam sendo amigos até hoje.

Assista abaixo o momento da fala de Taís Araújo no programa:

O melhor momento da noite foi a Thaís berrando Fernanda Souza e depois percebendo que fez cagada KKKKKKKKKKKKK #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/US1rEyrKeN — Yasmin Azevedo (@yasmin_azvdo) August 11, 2021