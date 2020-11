Gabi Martins abre o jogo sobre relação com Gui Napolitano e revela se já ficou com Danilo Gentili

Cantora se prepara para lançar o clipe de Covardia, música que fala do término com o ex-BBB por telefone

Reprodução/Twitter/GabiMartinsOF Gabi Martins vai lançar o primeiro clipe da sua carreira



A cantora Gabi Martins se prepara para lançar nesta quinta-feira, 5, às 19h, o clipe da música Covardia, que escreveu após Guilherme Napolitano, com quem viveu um affair no “BBB 20”, terminar com ela por telefone. Durante sua participação no Tô na Pan, a artista contou que quando saiu da casa mais vigiada do país não entendeu o que estava acontecendo e não teve a oportunidade de conversar com o modelo.

“Estava esperando a oportunidade pra gente conversar aqui fora, só que naquele momento ele acabou não querendo que a gente se encontrasse e, em uma ligação de madrugada, ele terminou comigo. Nesse momento, eu estava com raiva, triste e aí eu fiz a música”, contou Gabi, que espera que o público se identifique com o dilema que viveu. “Quem nunca terminou por mensagem? Ou quando a pessoa estava dormindo?”, questionou a cantora fazendo uma referência a polêmica separação de Gusttavo Lima.

Para o seu primeiro clipe, Gabi quis fazer algo especial e convidou Gui para participar. “Tem lembranças do que a gente viveu no Big Brother, por isso que a participação dele foi muito importante. Ele ter participado foi uma atitude muito nobre porque é uma música forte que vai ficar marcada pelo resto da minha carreira”, declarou. O final do clipe foi definido pelos fãs e a ex-BBB adiantou que 98% do público votou para que o casal ficasse junto.

Na vida real, a cantora vive um caso indefinido com o modelo. “A nossa relação hoje em dia mostra o quanto a gente é evoluído, o tanto que a gente amadureceu. O que a gente tem? Até eu me pergunto. A gente está se permitindo conhecer fora da casa mais vigiada do planeta. A gente se entende como amigo, a gente também se completa, então a gente está realmente vivendo esse momento.”

Gabi também falou sobre o possível affair que teria vivido com Danilo Gentili após participar da gravação do “The Noite”. “Assim que eu saí do programa, a gente realmente trocou várias ideias, ele é uma pessoa muito massa. No Twitter, ele ficava zoando, qualquer coisa que eu postava ele ficava dando umas indiretinhas e eu entrava na brincadeira também. A gente trocou muitas ideias, mas não chegamos a ter nada fora do programa, a gente nunca ficou nem nada, ficou só nesse amor platônico. Ele é meu amigo e torço muito por ele.”