Belo testa positivo para a Covid-19 e show precisa ser adiado

Cantor iria se apresentar no próximo sábado, 7, em Porto Alegre

Reprodução/Instagram/belo Belo está com coronavírus



O cantor Belo é mais um artista que testa positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada através do Instagram do cantor na noite de quarta-feira, 4. O pagodeiro realizaria um show no esquema drive-in no próximo sábado, 7, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como os ingressos já tinham sido vendidos, o show foi remarcado para o dia 12 de dezembro e acontecerá no mesmo local. Ainda não foi divulgado se ela está com algum sintoma ou se faz parte do grupo de assintomáticos. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa do artista, mas não obteve retorno até o momento.