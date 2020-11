Ex-BBB se forma em jornalismo após 11 anos: ‘Encerrei um ciclo’

Priscila Pires, que participou do ‘BBB 9’, comemorou a conquista nas redes sociais

Reprodução/Instagram/priscilapires82 Priscila Pires se formou em jornalismo



A ex-BBB Priscila Pires conseguiu seu diploma de jornalista após 11 anos. Quando entrou na 9ª edição do reality show da Globo, ela se apresentou como jornalista, mas a formação só foi concluída de fato na última quarta-feira, 4. “Hoje encerrei um ciclo antigo da minha vida. Por causa do BBB, acabei não precisando do meu diploma de jornalismo e fui deixando. Hoje, com a maturidade que tenho, fui atrás”, escreveu a ex-sister no Instagram.

Priscila também agradeceu a instituição de ensino na qual concluiu o ensino superior e celebrou sua conquista. “Antigos ciclos se fecham, para que novos se abram! Agora sim, DIPLOMA em mãos. Obrigada por momentos vividos que ficarão marcados em mim para sempre”, acrescentou a ex-BBB, que comanda o quadro “Hora da Venenosa”, no “Balanço Geral” do Mato Grosso do Sul. A atração se popularizou com Fabíola Reipert na edição do jornal que é exibida pela Record TV em São Paulo.