Atriz Danni Suzuki lamenta morte de criança de 3 anos que ela ajudou a resgatar de afogamento

Em suas redes sociais, a atriz falou sobre o episódio e desejou forças para os familiares da vítima e foi consolada por seus fãs

Reprodução/Instagram @danisuzuki Atriz ajudou no socorro ao garoto após o incidente, que aconteceu no último sábado



A atriz Danni Suzuki informou que o garoto de 3 anos que ela havia ajudado a resgatar de um afogamento morreu. A informação foi divulgada pela atriz em suas redes sociais no fim da tarde deste domingo, 14. Horas antes, Suzuki havia feito uma publicação explicando o resgate, que aconteceu no sábado, dizendo que tinha recebido a informação de que a vítima estava internada na UTI. “Perdemos. Meus mais profundos sentimentos a família. Uma dor inimaginável. Todo meu amor ao pai, avô, babá e toda família”, afirmou Suzuki na publicação, que contava com uma imagem preta com a palavra “luto” escrita. “A vida nos coloca em situações que só Deus mesmo pra explicar”, continuou a atriz. Nos comentários da publicação, os fãs consolaram a atriz pelo episódio.