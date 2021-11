Taylor Swift anuncia clipe de ‘I Bet You Think About Me’ com direção de Blake Lively

Cantora pegou os fãs de surpresa anunciando novo trabalho para segunda-feira, às 11h

Reprodução/ Twitter @taylorswift13 Cantora anunciou de surpresa clipe para segunda-feira



Dias depois de lançar o curta de ‘All to Well’ com os atores Dylan O’Brien e Sadie Sink, a cantora Taylor Swift anunciou de surpresa neste domingo o lançamento do clipe da música ‘I Bet You Think About Me‘, lançada na última semana. O videoclipe entrará no ar nesta segunda-feira, 15, às 11h (horário de Brasília), no canal oficial da cantora no Youtube. O trabalho tem direção da atriz e diretora Blake Lively, ex-Gossip Girl. Taylor comemorou a parceria nas redes sociais. “Eu finalmente comecei a trabalhar com a brilhante, corajosa e incrivelmente engraçada @blakelively em sua estreia na direção. Junte-se a nós enquanto fazemos um brinde e um inferno”, escreveu.

Confira o teaser abaixo: