Atriz de ‘Capitão América’ que matou a mãe é liberada de julgamento; entenda

Reprodução/Johnson County Sheriff’s Office Mollie Fitzgerald declarou que assassinou a mãe em legítima defesa



A atriz Mollie Fitzgerald, conhecida por participar do filme “Capitão América: O Primeiro Vingador” (2011), foi considerada inapta para ser julgada pelo tribunal de justiça americano. Em dezembro de 2019, ela matou sua própria mãe e declarou à polícia que foi em legítima defesa. O advogado da artista, Jason Billam, disse ao TMZ que três médicos de saúde mental avaliaram a atriz e dois deles concluíram que Mollie não tem condições psicológicas para ajudá-los com informações para sua defesa, pois ela não entende o que está acontecendo com ela.

Segundo Jason, a atriz sabe que foi acusada de assassinar a mãe e entende o papel dos promotores e juiz no caso, mas fica confusa sobre como funciona o processo judicial de forma geral. O advogado disse ainda que sua cliente ficará nos próximos meses em um hospital psiquiátrico estadual se tratando e daqui a 90 dias ela passará por uma nova avaliação para saber se já está apta a enfrentar o julgamento. Mollie teria dado três facadas nas costas da mãe e, na época, alegou que foi em legítima defesa. Por outro lado, a polícia do Kansas, que analisou a cena do crime, acredita que a atriz não assassinou a mãe para se defender.