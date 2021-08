Atriz de ‘Charmed’ sofre acidente de carro após tio desmaiar no volante

A atriz Alyssa Milano, das séries “Who’s the Boss?” e “Charmed”, sofreu um acidente de carro na manhã de terça-feira, 17, após seu tio, Mitchell J. Carp, ter um possível ataque acardíaco enquanto dirigia em uma rodovia de Los Angeles, nos Estados Unidos. Alyssa estava no banco do passageiro quando o tio ficou repentinamente inconsciente. O carro invadiu pista do lado e colidiu com um outro veículo. Segundo divulgado pelo Deadline, a Patrulha Rodoviária da Califórnia informou que a atriz não se feriu no acidente e, após sentir um impacto do lado direito do carro, ela que conseguiu parar o veículo “com a ajuda de um bom samaritano”. Conforme relatado pelo TMZ, a artista foi quem prestou os primeiros socorros ao tio, que posteriormente foi encaminhado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Após o acidente, Alyssa usou as redes sociais para falar sobre como é importante poder ajudar as pessoas: “Devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para proteger as pessoas que amamos. Tome vacinado. Use máscaras. Tranquem suas armas. Aprenda sobre primeiros socorros. Pequenas ações de bom senso. Não é difícil cuidar um do outro, mas é importante”.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.

It’s not hard to take care of each other, but it is important.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021