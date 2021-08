MC Mirella revive traição e discute com Raissa Barbosa: ‘Mentiu em rede nacional’

Ex-participantes de ‘A Fazenda 12’ trocaram farpas nas redes sociais por causa de Dynho Alves

Reprodução/Instagram/mirella/raissabarbosaoficial/18.08.2021 MC Mirella criticou Raissa Barbosa por ter saído com Dynho Alves



O atrito entre MC Mirella e Raissa Barbosa não foi resolvido em “A Fazenda 12”, isso porque a cantora acredita que a modelo mentiu para ela no reality show. Para a funkeira, a modelo saiu com seu marido, Dynho Alves, sabendo que ele era comprometido. Em “A Fazenda”, elas conversaram sobre o assunto e Raissa disse que não sabia que Dynho estava com Mirella na época em que eles viveram o affair. “[Ela] mentiu para mim e em rede nacional falando que não sabia que o Dynho estava namorando comigo, mas eu tenho os prints aqui porque eu tenho [acesso] ao Instagram do Dynho. Não foi quando a gente tinha terminado porque [a traição] foi em 2019, em junho, ela estava mandando mensagenzinha, então fala a verdade”, afirmou a cantora durante participação no podcast “PodDarPrado”.

Mirella, que vive um relacionamento de quatro anos com Dynho, acredita que Raissa não assume o que fez por vergonha. “É feio assumir uma coisa dessa. Quem vai querer assumir? Era mais bonito falar: ‘Eu fiz, desculpa, não te conhecia’. Sabe o que ela fez? Foi na minha festa de 6 milhões [de seguidores]. Quem chamou? Foi de penetra, eu não chamei”. As declarações de Mirella começaram a repercutir nas redes sociais e o assunto foi parar nos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 18. Raissa se pronunciou nas redes sociais e enfatizou que gostaria de esquecer esse assunto.

“O passado é passado, já foi ficou para trás, e coisas que me fazem mal eu não gosto de ficar falando. Faça o mesmo. Todas as vezes que eu vou em um podcast ou dar entrevista em qualquer lugar sempre falo, não quero falar sobre tal pessoa e nem sobre tal assunto e morre ali. Por que você não faz o mesmo? Vira a página, vai ser melhor para você e para o seu casamento. Eu não vou me posicionar sobre um assunto que para mim já está encerrado! Essa conversa para mim está resolvida! Eu fiquei, sim, com ele quando ele estava solteiro e ele mesmo confirmou! Para que voltar num assunto que já vai fazer um ano que foi conversado?”, escreveu a modelo no Twitter.

A discussão continuou porque Mirella rebateu a ex-peoa. “Diga que não gosta que falem sobre esse assunto e pronto, acho que se você pedir vão respeitar, né?”, escreveu a cantora. “Quis dizer que não gosto que falem sobre assuntos como esse para não gerar isso tudo que está gerando, desnecessário não acha?”, questionou Raissa. “Por que você mandou indireta para mim de novo? Contraditório, não acha? Ainda quer falar o que quer do casamento de alguém que você nem sabe nada? Para mim isso tem outro nome. E já deu, já basta que não tenho absolutamente nada para falar com você mais”, escreveu a funkeira. “Não mandei indireta coisa nenhuma! Nem no seu nome eu toco! Não sei de nada e nem quero saber, eu falei sobre esse circo todo que você está armando, acha que isso faz bem? Óbvio que não, né! Nem eu tenho mais nada para falar com você! Não toque no meu nome”, finalizou Raissa.

Quis dizer que não gosto que falem sobre assuntos como esse, pra não gerar isso tudo que tá gerando, DESNECESSÁRIO não acha??? — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) August 18, 2021