Atriz Eva Wilma é diagnosticada com câncer de ovário

A artista já está internada no Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril, quando deu entrada no hospital para o tratamento de problemas cardíacos e renais

Reprodução/Instagram/evawilmaoficial/20.04.2021 A atriz Eva Wilma foi diagnosticada com câncer de ovário



A atriz Eva Wilma, internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de problemas cardíacos e renais desde o dia 15 de abril, foi diagnosticada neste sábado, 8, com câncer no ovário. De acordo com boletim médico, a mulher de 87 anos está aguardando “resposta clínica” ao tratamento oncológico que foi iniciado esta semana. Esta é a segunda internação de Eva Wilma em 2021. Em janeiro, a atriz ficou internada durante 21 dias – nove deles na UTI – por causa de uma pneumonia, no Hospital Vila Nova Star, também em na capital paulista. Cinco anos atrás, a artista teve embolia pulmonar.

Eva Wilma tem 66 anos de carreira, foi protagonista da primeira versão de Mulheres de Areia (1973), onde interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, e atuou em A Viagem (1975), no papel de Diná. Veterana da televisão, cinema e teatro, seu trabalho mais recente foi na série Os Experientes (2019), no papel de Betinha. Em sua última publicação no Instagram, a atriz havia dito que estava no hospital para sua “segurança e conforto” e que, durante esses dias, a veterana aproveitou para ensaiar e gravar um áudio para o filme “As Aparecidas”. As gravações do longa foram interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus e o áudio feito no hospital será finalizado em estúdio.