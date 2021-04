Na UTI, Eva Wilma apresenta ‘evolução estável’ e grava áudio para filme

Atriz está internada em São Paulo desde o dia 15 de abril devido a problemas cardíacos e renais

Reprodução/Instagram/evawilmaoficial/20.04.2021 Atriz Eva Wilma está internada com problemas cardíacos e reais em São Paulo



A atriz Eva Wilma, que está internada desde o dia 15 de abril na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, apresenta um quadro clínico estável. Com problemas cardíacos e renais, a artista está bem e chegou até fazer uma gravação durante a internação. “A paciente, que tem uma evolução estável, segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em consciência e respirando espontaneamente”, informa o boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça-feira, 20. Nas redes sociais de Eva Wilma, uma publicação foi feita explicando que ela está no hospital para sua “segurança e conforto” e, durante esses dias, a veterana atriz aproveitou para ensaiar e gravar um áudio para o filme “As Aparecidas”. As gravações do longa foram interrompidas por conta da pandemia e o áudio feito no hospital será finalizado em estúdio. “Quem tem a arte na veia sabe que ‘o show tem que continuar’. O trabalho é vida. Como diria Gonzaguinha, ‘um homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata’. Eva sempre lúcida. Sairá melhor”, diz o post feito no Instagram da artista.