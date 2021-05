Mãe de Paulo Gustavo se manifesta nas redes sociais pela primeira vez após morte do filho

Dea Lúcia agradeceu aos seguidores pelas mensagens de apoio e pediu que usassem máscara

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/06.05.2021 Paulo Gustavo foi cremado na última quinta-feira, 6, em cerimônia estrita a familiares e amigos próximos



“Usem máscara”. Foi assim que Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, finalizou sua primeira mensagem nas redes sociais após a morte do filho, na última terça-feira, 4, por complicações da Covid-19. Na publicação deste sábado, 8, ela agradeceu aos seguidores pelas mensagens de apoio. “Eternamente agradecida a todos pelas orações e carinho com a minha família. Que Jesus abençoe a cada um de vocês”. Paulo Gustavo foi cremado na última quinta-feira, 6, em cerimônia estrita a familiares e amigos próximos. O artista estava internado desde o dia 13 de março e, nesse período, precisou passar por vários tipos de tratamentos e cirurgias.

Também neste sábado, a atriz e humorista, Tatá Werneck, desabafou no Twitter devido às críticas que vem sofrendo desde que apareceu no velório do amigo usando duas máscaras e um face shield. Alguns seguidores disseram que a apresentadora do “Lady Night” exagerou com tantos equipamentos de proteção. Os comentários, em um momento de luto, entristeceram Tatá. “Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e falando sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa mto quem já está magoado”, escreveu.

A morte do intérprete de Dona Hermínia deixou o Brasil em luto. O ator foi homenageado por artistas e fãs de todo o país. Paulo Gustavo era casado com Thales Bretas e tinha dois filhos, Gael e Romeu, ambos com pouco mais de um ano.