Atriz Marina Miranda está em coma e tem quadro de saúde irreversível, diz filha

Sylvia Miranda utilizou as redes sociais para atualizar a situação da mãe, que está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram @sylviamirandaoficial Atriz está internada em um hospital do Rio de Janeiro



A atriz Marina Miranda, 90 anos, está internada em coma e apresenta um quadro de saúde irreversível. A informação foi dada por Sylvia Miranda, filha da atriz, que utilizou as redes sociais para atualizar a situação de sua mãe. Segundo ela, Marina está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. De acordo com a filha, ela está com uma infecção urinária e um problema no pulmão, sendo que uma tuberculose foi descartada pela equipe médica. Sylvia também informou que está tentando conseguir uma transferência para um hospital particular, o que facilitaria a alimentação da mãe através de uma sonda.

“As coisas ainda estão muito desencontradas por conta dessa transferência da UPA para o Miguel Couto. Foram oito médicos atendendo ela, com pareceres diferentes. Mas o que a gente sabe de concreto agora é que ela não acorda, devido ao Alzheimer”, afirmou Sylvia em seu Instagram. Nos stories, a filha de Marina compartilhou uma publicação e escreveu que “Deus é o caminho da vida e eu acredito em milagres”. Ao longo de sua carreira, Marina Miranda ficou marcada por inúmeros papeis, incluindo o de Dona Charanga na “Escolinha do Professor Raimundo” e suas participações em novelas como ‘A Gata Comeu’, ‘Vereda Tropical’ e ‘Dancin Days’.