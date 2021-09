Fiuk assume namoro com influenciadora Thaisa Carvalho

Cantor voltou a namorar com a influenciadora digital com quem se relacionou antes do ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/fiuk/thaisacarvalho/20.09.2021 Fiuk diss nas redes sociais que está namorando com Thaisa Carvalho



O cantor Fiuk revelou nas redes sociais que está namorando com a influenciadora digital Thaisa Carvalho. Nos stories do Instagram, o ex-BBB matou a curiosidade de um seguidor que perguntou se ele estava comprometido. Além de escrever que está namorando, Fiuk também postou um vídeo em clima de romance junto com Thaisa. Ela também postou nos stories um vídeo com o artista. O casal começou a se envolver no ano passado, antes do artista entrar no “BBB 21”. Quando estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, Fiuk chegou a ter um affair com Thais Braz, mas não quis formar um casal no jogo dizendo que era muito tímido. Ele também deu alguns indícios de que não queria se envolver com ninguém da casa para não magoar uma pessoa de fora do jogo e, na época, foi especulado que o cantor estava falando de Thaisa. Fiuk não chegou a se relacionar publicamente com Thais fora do “BBB 21”. Depois do reality, a cirurgiã-dentista viveu um rápido namoro com o cantor Xamã e nesse último fim de semana divulgou nas redes sociais que reatou com outro ex-namorado, Lucca Dias.