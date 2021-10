Autor da novela ‘Vale Tudo’ e outros sucessos, Gilberto Braga morre aos 75 anos

Escritor tinha Mal de Alzheimer e estava internado no Rio de Janeiro, onde teve uma infecção sistêmica

Reprodução Escritor estava internado no Rio de Janeiro



O autor de novelas, Gilberto Braga, faleceu nesta terça-feira, dia 26, aos 75 anos. Ele sofria de Mal de Alzheimer e estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, de ‘O Globo’, Gilberto enfrentava nos últimos dias uma infecção sistêmica após perfuração do esófago, sem conseguir resistir às complicações. Natural do Rio de Janeiro, o autor escreveu algumas das novelas de mais sucesso da TV Globo, como ‘Dancin’ Days’ (1978), ‘Vale Tudo’ (1988), ‘Celebridade’ (2003) e ‘Paraíso Tropical’ (2008). Essa última, inclusive, Gilberto venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela. Antes de se tornar profissional, ele fez faculdade de Letras na Pontifícia Universidade Católica do RJ e começou a trabalhar dando aulas na Aliança Francesa. Depois trabalhou como crítico de teatro e cinema do jornal O Globo e em 1972 estreiou na emissora com a adaptação de ‘A Dama das Camélias’, de Alexandre Dumas.