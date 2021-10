Humorista recebe ameaças de mortes após fazer piadas com a cidade de Praia Grande

Mhel Marrer disse que a cidade é ‘suja’ e que ‘todo mundo é feio’, se referindo aos moradores do município; prefeitura se posicionou sobre o caso

A humorista Mhel Marrer, que participa do programa A Praça É Nossa, do SBT, recebeu ameaças de morte depois de ter feito piadas com a cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Durante o programa, Marrer afirmou que a cidade é “suja” e que “todo mundo é feio”, se referindo aos moradores do munícipio. “(Praia Grande) é uma praia do mesmo jeito que o Rio Tietê é um rio”, continuou a humorista. As falas de Marrer provocaram revolta nos moradores da cidade, fazendo com que a humorista recebesse ameaças de morte. “Assim que você pisar no Palácio das Artes você vai tomar tanto tiro que não vai saber da onde vem”, escreveu uma das pessoas que ameaçou Marrer. As piadas da humorista fizeram com que a prefeitura de Praia Grande se posicionasse, dizendo que “repudia qualquer forma de violência verbal” e que respeita todos os tipos de arte, “desde que não firam ou deturpem a imagem de pessoas ou instituições”.