Após sucesso nas bilheterias, estúdio anuncia sequência de ‘Duna’

Após uma boa estreia nos cinemas ao redor do mundo, ‘Duna‘ teve sua sequência anunciada pela Legendary Studios. A informação foi dada pelo estúdio nesta terça-feira, 26, menos de uma semana após a estreia oficial. “Isso é só o começo… Obrigado àqueles que já viram Duna até agora, e àqueles que verão o filme nos próximos dias. Estamos animados para continuar esta jornada”, afirmou o estúdio em seu perfil no Twitter. De acordo com informações do portal Deadline, a sequência está programada para estrear no dia 20 de outubro de 2023. Em seu primeiro fim de semana, o longa estrelado por Timothée Chalamet arrecadou US$ 223 milhões ao redor do mundo, sendo US$ 41 milhões apenas nos EUA, superando as previsões iniciais do estúdio.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021