Avião com Bruno, dupla de Marrone, e sua família apresenta falha e pousa em Sorocaba

Enzo Rabelo, filho do cantor, disse nas redes sociais que estourou uma turbina da aeronave; piloto afirmou que o procedimento foi adotado para a segurança de todos a bordo

Reprodução/Instagram/oficialbrunoemarrone Bruno estava viajando com a família de São Paulo para Uberlândia em avião particular



O cantor Bruno, dupla de Marrone, passou um susto com a mulher, Mariane, e o filho, Enzo Rabelo, na noite de quinta-feira, 20. O avião em que eles estavam precisou fazer um pouso inesperado em Sorocaba, interior de São Paulo. A aeronave decolou de São Paulo e tinha como destino Uberlândia, em Minas Gerais. “Por precaução, às 21h10 de ontem, a aeronave particular precisou pousar em Sorocaba/SP, para checar um aviso luminoso, ressalto que não houve pouso de emergência e o procedimento executado normalmente e em completa segurança. Este é um procedimento comum, previsto e foi adotado visando a completa segurança de todos”, declarou o piloto, conforme divulgado pela assessoria de imprensa do sertanejo. Nas redes sociais, Enzo gravou um vídeo dizendo que estourou uma turbina do avião. “Foi difícil, mas está tudo bem”, comentou o jovem cantor. De acordo com a assessoria, Bruno e a família continuaram a viagem de carro e já estão na casa que possuem em Uberlândia. Nenhum deles precisou de atendimento médico.