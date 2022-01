No ‘BBB 22’, Arthur Aguiar não sabe que filha teve parada respiratória e ficou na UTI

Mayra Cardi explicou que não se manifestou quando o marido entrou na casa porque estava no hospital com a filha do casal

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Arthur Aguiar e Mayra Cardi são pais de Sophia, de 3 anos



O ator Arthur Aguiar, que estava com Covid-19, entrou na casa do “BBB 22” na última quinta-feira, 20, e a influenciadora Mayra Cardi, que passou a assinar seu nome como Maíra Cardi após o marido ser confirmado no reality, não comentou nada nas redes sociais. Os seguidores estranharam e, na noite de ontem, ela explicou que não se manifestou porque a filha estava internada. “Desculpa a ausência de hoje, um dia tão importante para nós! A entrada do Arthur Aguiar que já nos dá tanto orgulho! A Sophia passou a noite e a manhã na UTI por isso da nossa ausência! Eu tinha decidido não contar nada por aqui e deixar mais essa batalha como nossa! Mas diante de uma forte oração me veio a resposta que essa batalha é nossa! Criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade que vem! Peço a todos que creem em Deus que coloque nossa família em oração! Precisaremos muito da oração de todos esses três meses”, escreveu a influenciadora.

Confinado no “BBB 22”, Arthur não sabe que a filha precisou ser internada na UTI. Na manhã desta sexta-feira, 21, Mayra, que também já participou do reality show da Globo, gravou alguns stories contando o que aconteceu com Sophia, de três anos. “Estou louca para tomar um banho e virar gente, tem dois dias que estou nessa função de cuidar de filha e dormir sentada no hospital”, afirmou. “Ela teve como se fosse uma parada respiratória, a laringe dela fecha e ela não consegue respirar. A gente foi para o hospital, deu a adrenalina para que ela conseguisse respirar e, agora, ela está fazendo o tratamento, por isso, ela teve que ficar na UTI em observação. A gente dormiu sentada porque quando ela deita, fecha de novo. Graças a Deus ela conseguiu dormir essa noite bem.” A influenciadora também agradeceu a todos que estão orando por sua família.