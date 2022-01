Familiares e amigos se despedem de Elza Soares em velório no Theatro Municipal do Rio

Cantora morreu na última quinta-feira, 20, aos 91 anos; público começa a se despedir da artista às 10h

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Velório de Elza Soares está acontecendo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro



O velório da cantora Elza Soares, que morreu na última quinta-feira, 20, aos 91 anos, está acontecendo no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 21. Desde às 8h, familiares e amigos estão se despedindo da artista que deixa um grande legado na música brasileira. Dilma e Virna, filhas da cantora, foram as primeiras a chegarem no local e não quiserem falar com a imprensa. O velório foi aberto ao público às 10h e, por enquanto, a movimentação no local segue tranquila. O velório deve ser encerrado por volta das 14h, podendo atrasar. Depois disso, o Corpo de Bombeiros fará o translado do caixão em carro aberto da região da Cinelândia até o Jardim Saudade, que fica na zona Oeste do Rio. O cortejo passará pela Avenida Atlântica, local em que Elza morou por muitos anos.