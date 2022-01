Morre Meat Loaf, ator e cantor de ‘Bat Out of Hell’, aos 74 anos

Álbum do artista está entre os 10 mais vendidos de todos os tempos; ele também fez sucesso nos cinemas e esteve em mais de 65 filmes

Reprodução/Facebook/Meat Loaf Meat Loaf morreu cercado de familiares e amigos aos 74 anos



O cantor e ator Meat Loaf morreu aos 74 anos. A notícia foi divulgada pelos familiares do artista em um comunicado publicado no Facebook nesta sexta-feira, 21. O responsável pelo álbum “Bat Out of Hell”, que segue entre os 10 mais vendidos de todos os tempos, estava cercado da esposa, Deborah, das filhas, Pearl e Amanda, e de amigos íntimos quando morreu. A causa não foi divulgada. Além de fazer sucesso na música, vendendo mais de 100 milhões de álbuns em todo mundo, ele também se destacou no cinema e esteve no elenco de de mais de 65 filmes, incluindo “Clube da Luta”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” e “Quanto Mais Idiota Melhor”.

“Nossos corações estão partidos”, declararam os familiares, que também mandaram um recado aos fãs de Meat. “Sabemos o quanto ele significou para muitos de vocês e realmente apreciamos todo o amor e apoio enquanto passamos por esse momento de luto pela perda de um artista tão inspirador e um homem incrível. Agradecemos sua compreensão de nossa necessidade de privacidade neste momento.” O cantor lançou vários álbuns entre 1970 e 1980. A cantora Cher, que fez um dueto com o artista em Dead Ringer for Love, lamentou sua morte nas redes sociais e disse que se divertiu muito ao gravar com ele. “É coisa da minha cabeça ou pessoas incríveis nas artes estão morrendo a cada dois dias?!”, escreveu a artista no Twitter. Na década de 90, ele ganhou um Grammy por Do Anything For Love. Em 2017, “Bat Out of Hell” virou um musical nas mãos de Jim Steinman.