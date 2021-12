Ávine Vinny é preso após polícia presenciar ameaças contra sua ex-mulher; saiba mais

Polícia Civil do Ceará informou que o cantor foi detido ‘por ameaça no âmbito da violência doméstica’

Reprodução/Instagram/avinevinny/14.12.2012 Ávine Vinny foi preso em flagrante, pois polícia presenciou ameaças



O cantor Ávine Vinny, que recentemente estourou em todo Brasil com o hit Coração Cachorro, foi preso em flagrante na tarde da última segunda-feira, 13, em Fortaleza. Em nota enviada à Jovem Pan, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que o artista foi detido e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) “por ameaça no âmbito da violência doméstica”. “A captura do homem ocorreu após o suspeito ameaçar a vítima — uma mulher de 31 anos —, com quem teve um relacionamento por oito anos e tem uma filha”, informou a polícia. Ávine foi casado com Laís Holanda, que compareceu à Delegacia da Mulher na última segunda e relatou que estava sendo ameaçada pelo ex.

“Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito”, explicou a PC-CE, que também informou que foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a vítima. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor, mas não obteve retorno. Segundo divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, a relação entre o ex-casal teria ficado estremecida após Laís descobrir que Ávine estava com uma nova namorada. O cantor de 32 anos começou a carreira na música aos 20 na banda Xé Pop. O reconhecimento nacional veio este ano após sua música bombar em redes sociais como o TikTok.