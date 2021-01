Azealia Banks desenterra gato, posta fotos e vídeo do corpo do animal e choca internet

Imagens mostram cantora cozinhando restos mortais do animal; assunto viralizou nas redes e Azealia foi duramente criticada – alguns internautas, no entanto, desconfiam que processo faça parte de ritual religioso e pedem respeito

Reprodução Cantora virou alvo de polêmica ao desenterrar corpo de seu antigo animal de estimação



A cantora Azealia Banks protagonizou um episódio bizarro nesta terça-feira, 12, ao desenterrar o corpo de seu gato de estimação morto há três meses e cozinhar o cadáver em uma panela. Os vídeos foram postados no perfil oficial da cantora no Instagram – alguns posts, no entanto, foram apagados após a repercussão negativa do episódio. Alguns internautas conseguiram salvar e republicar os vídeos de Azealia desenterrando o animal e o assunto viralizou no Twitter. Uma das postagens mantidas pela cantora no Instagram revela a caveira do gato dentro de uma cesta em meio à garrafas de champanhe e outros objetos.

O processo aconteceu durante a mudança da cantora, que está deixando a Califórnia para morar em Miami. Em um vídeo que mostra a mesma cesta sem a caveira, publicado antes do episódio, Azealia diz que está deixando a Califórnia e indo para “longe de todo esse sofrimento, incêndios e tudo mais”. O comportamento da cantora gerou revolta entre os internautas, que repudiaram o episódio. Alguns desconfiam de que o processo, na verdade, seja parte de um ritual religioso e pediram respeito à Azealia.

Veja o momento (Atenção: Imagens fortes):

Somebody call the police. Azealia Banks dug up her dead cat, cooked it, & made soup 🤮 she going to HELL HELL pic.twitter.com/5INP06cu2w — Bae (@Prettyasstrini) January 12, 2021

Eu acho que vou vomitar. A Azealia Banks acabou de desenterrar o falecido gato de há 3 meses e publicou vídeos a cozinha-lo e de seguida uma foto da caveira dele. Por favor, denunciem a conta deste ser nojento. Ela precisa de ajuda médica, porque isto não é normal. pic.twitter.com/AaOl4NpAs4 — Petiz (@manelpetiz) January 12, 2021