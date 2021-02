Babu Santana anuncia fim do namoro de 4 anos e explica: ‘Propósitos diferentes’

Tatiane Melo também se pronunciou nas redes sociais sobre o fim do relacionamento

Reprodução/Instagram/tatianemelooficial Babu Santana e Tatiane Melo anunciaram que não estão mais juntos



O ator e ex-BBB Babu Santana anunciou nesta quarta-feira, 11, que não está mais namorando com a influencer Tatiane Melo. No Instagram, ele fez um post explicando o motivo do término do namoro. “Queria dividir algo: eu e Tati decidimos por não continuar mais nosso namoro. De uma forma muito tranquila e respeitosa, juntos, e com bastante diálogos, entendemos que, nesse momento, nossas vidas seguem propósitos diferentes, o que não anula o que vivemos e sentimos, muito menos o afeto e admiração que temos um pelo outro”, escreveu o ator na legenda da publicação. O participante do “BBB 20” acrescentou que é grato pela parceria e amizade de Tatiane e enfatizou que ela é uma “pessoa incrível”. “Certeza que levaremos esse sentimento bom para sempre. Isso se mantém e isso que importa. Queremos o bem um do outro e que sejamos felizes”, finalizou.

A influencer também se pronunciou sobre a separação no Instagram. “Uma pausa nos trabalhos para falar sobre um assunto difícil e importante, mas que pretendo abordar de forma leve. Eu e Babu vivemos 4 anos de cumplicidade, parceria e amor. Hoje, venho anunciar para vocês que decidimos por não prosseguir com o nosso relacionamento, mas a nossa amizade, respeito e carinho um pelo outro continuam intactos. Continuarei o amando, admirando e torcendo para que seus projetos e objetivos sejam alcançados”, escreveu Tatiane, que ainda acrescentou que é grata por ter amadurecido e aprendido muito nesse tempo em que esteve com Babu.

