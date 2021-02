Festa do ‘BBB 21’ tem beijo de Carla e Arthur, cantoria e Karol Conká com nova desavença

Noite foi agitada e a rapper ficou irritada com Nego Di e Pocah porque eles discordaram dela

A festa do líder Arthur aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 11, e, como de costume, agitou o “BBB 21”. Teve roda de samba, Caio surpreendendo ao cantar Só Pra Contrariar, Juliette soltando a voz, Karol Conká cantando uma versão em pagode de Back to Back, sucesso de Amy Winehouse, novo casal e também desentendimentos. Depois de muita enrolação, o beijo de Carla Diaz e Arthur finalmente saiu, mas não agradou muito a torcida da atriz, já que o crossfiteiro costuma passar muito tempo com Projota e Nego Di, considerados uns dos grandes manipuladores dessa edição. Quem também causou na festa foi Karol Conká. A sister voltou a criticar Carla e, agora, tem um novo alvo dentro da casa: Viih Tube.

Em uma conversa com Pocah e Nego Di, a rapper disse que já percebeu que a ex-Chiquititas e a youtuber estão tratando ela de forma diferente. “Recebo olhar de desprezo”, declarou. Karol continuou dizendo que estava machucada com o que aconteceu e que não queria proximidade com elas. O problema é que Nego Di e Pocah começaram a discordar de Karol e isso deixou a sister irritada. Eles disseram que tudo ainda estava muito recente e o que a atitude dela, de acorda Carla com ofensas por algo que ela não fez, foi muito sério para a atriz simplesmente esquecer do dia para a noite. No quarto com Fiuk, Karol começou a reclamar dos amigos: “Estava na paz, a galera tem que ficar falando de problema o tempo inteiro, tem que falar de problema que já foi resolvido. Que chato, respeita meu momento! Estou falando que a ‘mina’ é maior zoada comigo, que saco. A Pocah e o Nego Di estão enchendo meu saco”.

Reprodução TV Globo/Globoplay pic.twitter.com/EyrXbgIYqo — CENTRAL #BBB21 (@mood_reality) February 11, 2021

Próximos alvos das loucuras da Jaque Carla e Viih Tube Ta morrendo de inveja do beijão da Carla kkkk ela não precisa obrigar o cara fiiiiiia aceita kiridan#festabbb #BBB21 pic.twitter.com/iWRZJReEsX — Sarita #BBB21 (@SaritaComenta) February 11, 2021

vei kkk a jaque fica mt puta qnd n consegue manipular a cabeça de alguém contra qm ela quer, ela foi falar da viih e carla pro nego di e pocah, os dois rebateram e ela ta fznd cena de vitima como se eles estivessem cutucando ferida dela MAS ELA Q COMEÇOU A FALAR SOBRE pic.twitter.com/OzVqIlVw3n — juliettepatronum (@juaumpatronum) February 11, 2021

Gente o Caio canta muito pic.twitter.com/2p16KMmlql — acervo caio caloteiro (@caloteirovideos) February 11, 2021