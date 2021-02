Lumena diz no ‘BBB 21’ que trabalhava para Felipe Neto e ele afirma que não a conhece

Youtuber explicou que ela trabalhou em produtora que ele é sócio, mas eles não tiveram contato

Reprodução/Instagram/felipeneto/Globo Felipe Neto disse que Lumena era muito queria pelos colegas de trabalho



Após Lumena dizer no “BBB 21” que trabalhou na produtora de Felipe Neto, o youtuber decidiu esclarecer as coisas e afirmou que não conhece a psicóloga. Nos stories do Instagram, o influencer falou que é sócio fundador de uma empresa chamada Play9 e que possui mais dois sócios. “A empresa cresceu muito e vem crescendo desde o seu surgimento. Hoje, ela tem mais de uma centena de funcionários e tem muitos roteiristas porque a gente trabalha com produção de conteúdo digital, além de curadoria, projetos comerciais, tem muita coisa dentro da empresa”, começou explicando. A participante do “BBB 21” realmente trabalhou na produtora, mas Felipe Neto não chegou a ter contato com ela. “A Lumena foi contratada para uma área que temos dentro da empresa que criamos ano passado, que é um hub de diversidade para promover conteúdos que levantem pautas importantes para a sociedade.”

Segundo o youtuber, a sister conseguiu a vaga após passar pelo processo seletivo desenvolvido pelo RH da empresa. “Eu não vou lá fisicamente, então não tive o prazer de conhecê-la. Ela parecia ser bastante querida pelas outras pessoas que trabalhavam com ela, ninguém de lá está entendendo direito o comportamento dela dentro da casa, nem a noiva dela está entendendo. Eu não posso dizer que estou pasmo quanto a isso porque eu não a conhecia, mas pelos relatos que eu recebi, é assustador mesmo”, enfatizou o influencer. “Queria deixar isso claro porque quando fala que trabalhava para o Felipe Neto, as pessoas já acham que ela trabalhava dentro da minha casa, que era meu braço direito”, finalizou.