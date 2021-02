Felipe Prior comenta polêmicas no ‘BBB 21’: ‘Falta o entretenimento’

Ex-participante do Big Brother Brasil 20 foi o convidado da edição desta quarta-feira, 10, do programa De Tudo Um Pouco

Reprodução/Globo Prior também disse acreditar que Sarah pode desbancar os favoritos e vencer o reality



Um dos protagonistas do ‘Big Brother Brasil 20‘, o arquiteto Felipe Prior disse que está acompanhando a atual edição do programa, mas que está achando chato. O ex-participante do reality foi o convidado da edição desta quarta-feira, 10, do programa De Tudo Um Pouco, que é transmitido de terça à sexta no canal da Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao falar sobre o BBB 21, Prior comentou sobre as militâncias dentro do programa e o cancelamento de alguns participantes. “Tinham algumas bandeiras, algumas militâncias e eu percebi que começou a gerar conflito entre elas. Tinham interesses diferentes dentro da militância. E isso fez com que gerasse atrito. E quando gerou esse atrito virou uma bola de neve onde a pessoa que cancela tá sendo cancelada e a pessoa não sabe que está sendo cancelada. Se ela soubesse, ela parava. Ela está no cenário: ‘eu estou certa’!”, disse o arquiteto, que continuou, criticando a atual edição: “Estou acompanhando um pouco porque está muito chato. Falta o entretenimento, que é o que as pessoas gostavam em mim”.

Prior também disse acreditar que Sarah pode desbancar os favoritos e vencer o reality. “A Sarah, se não errar e fizer o jogo na Casa e mostrar a hipocrisia, ela tem muito para ganhar”. Além disso, ele também disse que recomenda que as pessoas participem do BBB e esqueçam as chances de serem canceladas. “Vocês não conseguem assistir da mesma forma que eu assisto ou que outros ex-participantes assistem. É muito legal. Eu sugiro que todo mundo um dia participe, mesmo com esse cancelamento que está tendo. Entra na parada e esquece isso ai. Vai lá, brinca e se diverte. Faz o público dar risada. Eu entrei para fazer o público dar risada. Para chegar nas festas, dançar e ficar bêbado”, disse Prior, que concluiu: “A vida não é cancelar. A vida é você fazer, errar e não repetir”.

