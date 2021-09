Bárbara Borges fala de luta contra o alcoolismo: ‘Estou me salvando, mas tenho recaídas’

Atriz explicou por que tornou o assunto público e contou que os desafios da maternidade e problemas no casamento colaboraram para ela começar a beber em excesso

Reprodução/Instagram/barbaraborgesoficial/13.09.2021 Bárbara Borges expôs detalhes da sua vida longe longe das câmeras



A atriz Bárbara Borges deu detalhes da sua luta contra o alcoolismo e afirmou que está em processo de cura. A artista, que participou de novelas da Globo como “Duas Caras” (2007), tornou o assunto público em 2019, quando fez um post nas redes sociais dizendo que estava há quatro meses sem consumir bebida alcoólica. A vontade de expor detalhes da sua vida pessoal surgiu quando ela se tornou mãe de Martin e Theo. “Fui me revelando para quem me acompanhava. E foram momentos muito complexos que eu estava vivendo também, porque a maternidade trouxe aquela sensação de que, de repente, eu não estava mais vivendo a minha vida, estava vivendo uma nova e tinha que me entender nela. A questão toda é que eu passei a escrever. Senti essa necessidade de me revelar com a minha verdade”, afirmou a artista no podcast “Novela das 9”.

Bárbara contou que a relação com o álcool foi evoluindo, pois ela estava cercada de exageros e abusos. “Antes era só beber e ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que, durante a maternidade, e eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento, comecei a observar que tinha alguns abusos. Aí fiz um post falando que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool”, contou. O intuito de Bárbara era aproveitar sua visibilidade para fazer um alerta, mas não imaginava que o assunto iria repercutir tanto. “É muito sério falar sobre o alcoolismo e eu precisava dizer que estou no meu processo de cura de muitas coisas, e ele é diferente do das outras pessoas.” A atriz, de 42 anos, também enfatizou sua intenção não é fazer “o papel de salvadora”.

“Estou me salvando, mas tenho recaídas. Estou em processo, vivendo. E hoje, descobri que a relação que eu estava vivendo antes era tóxica de um modo geral, eu precisava me tirar dela. Também estava sendo tóxica comigo. Então, graças a muita terapia e ao meu trabalho com espiritualidade, me sinto à vontade para falar que não estou aqui para salvar ninguém. Posso ajudar a inspirar pessoas a buscarem o caminho delas, a buscarem ajuda. E eu continuo seguindo a minha vida, com altos e baixos”, relatou a artista, que durante a pandemia passou por várias mudanças. Bárbara quis raspar seu cabelo, colocou um fim no seu casamento de oito anos e engatou em um namoro com o educador físico Fernando Almeida. “Me permito ser vulnerável. Estou aqui me expondo, mostrando minha vulnerabilidade e não tenho vergonha. Consegui entender os meus exageros – e eu tinha até exagero em relação a gastos. E quando você começa a ter esses problemas, é o sinalzinho para buscar ajuda. Eu consegui”, finalizou.