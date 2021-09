VMA 2021 é marcado por apresentação de Anitta, briga no tapete vermelho e críticas do público

Premiação, que aconteceu em Nova York com público presencial, teve surpresa de Madonna, apresentação de Justin Bieber e Olivia Rodrigo vencendo de Bruno Mars; confira

Reprodução/Instagram/anitta/meganfox/13.09.2021 Anitta foi a primeira brasileira a se apresentar no VMA e namorado de Megan Fox protagonizou briga



A premiação MTV Video Music Awards (VMA), que aconteceu no último domingo, 12, em Nova York, nos Estados Unidos, agitou as redes sociais. Essa foi a primeira edição do VMA pós-pandemia que contou com a presença de fãs, tornando as apresentações musicais ainda mais calorosas. A MTV prometeu surpresas e uma delas foi logo na abertura da premiação, que contou com uma introdução feita pela cantora Madonna. Em seu discurso, a diva pop comparou sua trajetória na música com o crescimento do revolucionário canal de música que está completando 40 anos. O show de abertura ficou a cargo do cantor Justin Bieber, que levou as categorias Artista do Ano e Melhor Clipe de Pop por Peaches. Em sua apresentação, ele primeiro cantou Stay com The Kid LAROI e, para a alegria dos fãs, emendou com a canção Ghost, do álbum “Justice”.

Anitta marcou presença no evento e sua performance no VMA já entrou para a história, isso porque a cantora se tornou a primeira brasileira a se apresentar na premiação. Com imagens do Rio de Janeiro ao fundo, a poderosa bombou nas redes sociais ao cantar Girl From Rio.

Trust me when I say, you’ll be falling in love with the girl from Rio 💃🏽 @Anitta gave us a show-stopping performance of “Girl from Rio” during the #VMAs with @BurgerKing 👑 pic.twitter.com/FfMW8boZwI — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2021

O VMA 2021 também marcou a estreia de Olivia Rodrigo na premiação, que levou o público à loucura ao cantar o hit good 4 u. A atriz e cantora, que aos 18 anos já é um fenômeno mundial, saiu do VMA como uma das artistas mais premiadas da noite – levando três prêmios para casa, assim como Lil Nas X e o grupo BTS. Além disso, ela se tornou a quinta artista mais jovem a vencer a categoria “Artista Revelação”. No entanto, Olivia também dividiu opiniões e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por vencer a categoria “Canção do Ano” com drivers license, pois muitas pessoas acreditam que o prêmio deveria ser de Bruno Mars por Leave The Door Open. A apresentação ao vivo da estrela de “High School Musical: A Série: O Musical” também foi algo de críticas nas redes sociais.

Olívia Rodrigo a ganhar do bts e do Bruno mars ? A gata não tem nem fôlego para cantar — ®ita⁷🤟🏽💜 방탄소년단 (@ita00897516) September 13, 2021

olivia rodrigo ganhou o premio q era pra ser do bruno mars ou da dua lipa é por isso q o mundo nao vai pra frente — lil leca (@letibrit0) September 13, 2021

Eu ainda nem acredito que a Olivia Rodrigo ganhou do BTS do Bruno Mars e da Cardi B pic.twitter.com/Klr0JmZYzp — #NamjoonDay 𝑻𝒂𝒆𝒍𝒚 𐤀 𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 (@JeonTaely) September 13, 2021

Com todo respeito a artista mas como a Olívia Rodrigo ganhou do Bruno Mars no vma ? Vi o show dela ontem e o acorde vocal dela é ótimo apenas com autotune. Aaaa — Sommelier de breekie 🍪 (@maodeoss) September 13, 2021

não consigo acreditar que olivia rodrigo ganhou de melhor musica do ano concorrendo com FUCKING BRUNO MARS — bellab (@bellaab__) September 13, 2021

Briga no tapete vermelho

Quem também fez sucesso na premiação foi a atriz Megan Fox por surgir no red carpet com um look todo trabalhado na transparência – que deixou aparente sua lingerie prateada. Ela foi acompanhada do namorado, o cantor Machine Gun Kelly, que também virou assunto por protagonizar uma briga com campeão do UFC Conor McGregor no tapete vermelho da premiação. O vídeo em que eles partem para a briga e o lutador tenta dar um soco no rapper rapidamente viralizou nas redes sociais. Eles foram separados por diversos seguranças que se aproximaram rapidamente e Megan Fox foi quem tirou o namorado da confusão. Nenhum dos envolvidos quis esclarecer o que motivou a briga, mas segundo o TMZ, McGregor pediu para tirar uma foto com Machine e cantor se recusou. O lutador negou essa versão. “Eu nem conheço o cara. Não sei nada sobre ele, exceto que está com Megan Fox”, falou ao Entertainment Tonight. Já Machine, quando foi questionado sobre o assunto pela Variety, bateu no microfone do repórter e saiu sem responder.

Um why did Conor McGregor try to fight MGK at the VMAs 😂 pic.twitter.com/KXjhGoXGSF — Picasstonian (@hf2_0_2_) September 13, 2021