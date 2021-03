Whindersson revela sexo do bebê e pede Maria Lina em casamento

Casal está junto desde outubro de 2020 e esperam o primeiro filho

Reprodução/ Instagram Whindersson e Maria Lina ficam noivos em chá revelação



Neste sábado o humorista Whindersson Nunes e a namorada Maria Lina fizeram o chá revelação do primeiro filho do casal. A festinha teve a presente da família e quem “revelou” o sexo do bebê com a cachorrinha Regina, que entrou vestida de azul no salão. Nas redes sociais, Whindersson comemorou a chegada do menino, mas ainda não revelou o nome. Durante a festa o humorista também pediu a mão da estudante de Engenharia Civil em casamento. “Eu sempre soube que você era você… sentia dentro de mim, filho! E no meio de tanta emoção ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida! Vi minha primeira estrela cadente sentada no seu colo no Piauí, e pedi em silêncio pra nossa família se formar… Obrigada, Jesus, pela minha família! Te amo, Whindersson! Você me realiza e me completa! Papai e mamãe de menino, sim”, escreveu Maria Lina no Instagram.