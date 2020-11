Whindersson revela medo de transformar a vida de Maria Lina em um ‘inferno’

Humorista postou fotos junto com seu novo affair e deu detalhes do relacionamento

Reprodução/Twitter/whindersson Whindersson e Maria Lina estão no Jalapão



Depois de muitas especulações, o humorista Whindersson Nunes surpreendeu ao postar no Twitter fotos em que aparece em clima de romance com a estudante de engenharia Maria Lina. Ele também aproveitou para explicar aos seguidores por que ele não tem falado da nova relação e o motivo da universitária manter sua conta do Instagram fechada.

“Maria teve que abrir o Instagram para verificar e ficar melhor de denunciar os fakes com mais de 100 mil seguidores que provavelmente seriam vendidos para algum cantor sertanejo apressado”, começou escrevendo Whindersson. “No momento eu só estou tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo muito novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso: ‘Meu Deus do céu, eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida’. Quero que ela posso ter uma vida normal até quando der”, acrescentou.

O humorista contou que Maria “acha bonitinha” a forma como ele é tratado pelos fãs e disse que já avisou a ela que sempre vai aparecer pessoas “enchendo o saco” nas redes sociais, mas sabe que “na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão”. Sempre bem-humorado, ele também fez piada relembrando a polêmica com Vitão: “Vocês esperando eu postar qualquer foto pra comentar meu casal”.

Por fim, Whindersson revelou que fama sempre o assustou. “É muito doido saber que o dia em que eu morrer vai ser o dia que eu vou mais ser assistido, mas existem milhares de outras coisas que eu não sei, e quero descobrir com ela [Maria], vai ser massa”, declarou. O casal está curtindo por lugares paradisíacos no Jalapão, em Tocantins.

