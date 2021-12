Ben Affleck diz que ‘ainda estaria bebendo’ se estivesse casado com Jennifer Garner

Ator disse que sentia preso no casamento, mas não conseguia terminar por causa dos filhos: ‘O que eu fiz foi beber uma garrafa de uísque e adormecer no sofá’

O ator Ben Affleck foi bem sincero ao falar sobre o fim do seu casamento com a atriz Jennifer Garner. Durante participação no programa “The Howard Stern Show”, o artista afirmou que se sentia “preso” no relacionamento e que esse foi um dos motivos para começar a consumir bebidas alcoólicas em excesso. “Nós provavelmente teríamos acabado um na garganta do outro e eu provavelmente ainda estaria bebendo”, declarou. Em 2018, Ben chegou a ir para a reabilitação para conseguir lidar com o vício em álcool. “Eu estava tipo: ‘Não posso sair por causa dos meus filhos, mas não estou feliz, o que eu faço?’. E o que eu fiz foi beber uma garrafa de uísque e adormecer no sofá, o que acabou não sendo a solução”, comentou. Os atores foram casados de 2005 a 2018 e possuem três filhos: Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de 9.

“No final das contas, tentamos, tentamos, tentamos porque tínhamos filhos, mas ambos sentíamos que não queríamos que esse fosse o modelo de casamento que nossos filhos teriam.” Ben aproveitou para desmentir os boatos de que a relação terminou de forma conflituosa. “Fizemos isso amigavelmente. Fizemos o nosso melhor. Tivemos momentos de tensão? Tivemos divergências sobre a custódia? As coisas foram difíceis para nós? Ficamos com raiva? Sim, mas tudo sempre foi fundamentalmente sustentado por um respeito”, afirmou. O problema com a bebida fez o ator se sentir no fundo do poço e, após identificar o alcoolismo, ele demorou um ano e meio para conseguir ficar sóbrio. Segundo o artista, ele conseguiu se curar pelo sofrimento que sentiu ao perceber que o vício estava o distanciando de seus filhos. Ben não está mais solteiro. O intérprete de Batman, que foi noivo de Jennifer Lopez no início dos anos 2000, voltou a namorar com a cantora em abril deste ano.