Ex-nadador Xuxa celebra vitória da filha, Isabella Scherer, no ‘MasterChef Brasil’: ‘Meu orgulho’

Fernando Scherer disse que a evolução da atriz na competição era algo mais valioso que o troféu; campeã falou que quer trabalhar com confeitaria pelo resto da vida

Reprodução/Instagram/isascherer/15.12.2021 Isabella Scherer venceu a 8ª temporada do 'MasterChef Brasil'



A atriz Isabella Scherer venceu a 8ª temporada do “MasterChef Brasil” apresentando aos jurados um cardápio totalmente vegano. A campeã da competição tem 25 anos, já participou de “Malhação”, na Globo, e é filha do ex-nadador profissional Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa. O paizão celebrou a vitória da filha nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 15, e nesta manhã fez uma homenagem a Isabella. “Não é sobre ela ser ou não campeã. É sobre quem ela se tornou na jornada. Me orgulho dela com ou sem título. Com o título, só coroa a jornada”, escreveu o ex-atleta nos stories do Instagram.

Xuxa continuou seu relato dizendo que se sente um pai realizado. “Meu amor por você e meu orgulho por quem você é sempre foi e será [igual]. Esse ser de luz, que brilha, ilumina a vida dos que estão ao seu redor com sua generosidade e amorosidade. Filha, te amo e você sempre poderá contar comigo. Seja muito feliz e realizada. Como pai, não poderia querer algo a mais, uma filha adulta, mulher, realizada e feliz. Siga sua jornada e que os prêmios só venham para coroar seu amor e dedicação pelo que você faz”, concluiu. Fã declarada da competição culinária, Isabella disse nas redes sociais que ainda não tinha condições de se pronunciar sobre essa experiência. Já em entrevista à Band, ela comentou que se descobriu na confeitaria: “Junto com o troféu, ganhei também muitas amizades, amor próprio e a certeza do que eu quero fazer para o resto da minha vida”. A atriz disputou a final com Eduardo e Kelyn.